Eva Grimaldi rivela: "Ho abortito scegliendo la carriera, ma me ne sono pentita"

Eva Grimaldi parla per la prima volta a Verissimo di un momento molto doloroso della sua vita, quando 30enne ha deciso di non portare avanti una gravidanza. "Ho abortito. Avevo circa 30 anni e per me era importante portare avanti la carriera. Non mi sentivo pronta ad avere un bambino", rivela l'ex inquilina del Grande Fratello, 63 anni. Eva Grimaldi ammette di essersi pentita di quella decisione: "A volte le donne, magari all'inizio della loro carriera, si trovano a dover scegliere. Vorrei dire loro: 'Scegliete la vita'". L'attrice afferma di aver preso quella scelta dolorosa da sola, senza coinvolgere il padre del bambino: "Il papà era un mio collega a cui non ho detto nulla. Non ho voluto approfittare del suo nome". Anni dopo - durante il matrimonio con Fabrizio Ambroso, con cui è stata sposata dal 2006 al 2010 - ha desiderato diventare mamma: "Quando cercavo un bambino, pensavo sempre: 'La possibilità mi è stata data una volta, la seconda no'. Allora ero già grande e, inoltre, anni fa gli aborti che si praticavano erano difficili, pericolosi".