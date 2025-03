Eros Ramazzotti con il figlio Gabrio Tullio

Eros Ramazzotti, 61 anni, festeggia il decimo compleanno del figlio Gabrio Tullio condividendo un suo scatto sui social. Una foto accompagnata dalle parole: "Amore indescrivibile". Gabrio Tullio è nato il 14 marzo 2015 dall'amore tra il cantante e l'ex moglie Marica Pellegrinelli. I due erano già genitori di Raffaella Maria, nata il 2 agosto 2011.

La storia d'amore con Marica Pellegrinelli è iniziata nel 2009 ed è finita nel 2019. Il cantante è papà anche di Aurora, nata nel 1996 dal matrimonio con Michelle Hunziker, che l'ha reso nonno di Cesare nel 2023.

A Michelle Impossible & Friends, Eros e Aurora erano saliti insieme sul palco e avevano cantato. In quell'occasione l'influencer aveva detto: "Non mi dimenticherò mai la tua reazione quando te l’ho detto quest’estate. Gli ho preso una maglietta con scritto Nonno loading, lui l’ha guardata ed è svenuto sul letto. Non ha detto una parola" Ed Eros aveva scherzato: "È perché non capisco l'inglese".