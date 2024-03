In esclusiva a Verissimo, nel weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo, arriva per la prima volta Erkan Bektaş, il perfido Abdülkadir di Terra amara

Nato nel 1972 ad Ankara, in Turchia, Erkan Bektaş si è laureato in recitazione alla facoltà di lingue, storia e geografia dell'Università di Ankara.

Dopo la gavetta come attore teatrale, Erkan Bektaş ha recitato in film e serie televisive e ha lavorato anche come doppiatore. Al pubblico italiano è noto per Terra amara, in cui interpreta il perfido Abdülkadir Keskin.