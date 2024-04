Ergün Metin, chi è Vahap di Terra amara

Ergün Metin, l'attore turco celebre per il ruolo di Vahap nella soap opera Terra amara, sarà ospite a Verissimo, nella puntata in onda domenica 14 aprile alle 16.30 su Canale 5.

Ergün Metin nasce il 24 marzo 1985 a Malatya, in Turchia. Dopo essersi iscritto all’Università di Scienze Spaziali, ha seguito la sua passione per la recitazione e si è laureato in Belle Arti e in Recitazione all'Università Dokuz Eylül.

Dal 2010 al 2013, mentre studia all'università, interpreta con successo ruoli importanti al teatro comunale di Bornova. Nel 2015 si stabilisce a Istanbul, dove prende parte a molte rappresentazioni teatrali al teatro statale e la compagnia Semaver. In seguito, recita in numerose serie di successo e in alcuni film.

In Terra amara, Vahap è il fratello di Abdulkadir e soffre di un disturbo post-traumatico dovuto agli anni in cui ha combattuto in Libano. Per questo motivo, è molto instabile e crea sempre qualche problema al fratello e agli abitanti di Cukurova.

