"Resterai con me nel mio cuore, per sempre", scrive il wedding planner a corredo di alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram

Enzo Miccio piange la scomparsa dell'ex compagno Laurent Miralles. "È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo respingo come se non fosse vero", scrive su Instagram il wedding planner, a corredo di alcuni scatti insieme al chirurgo francese. "Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre", ha quindi concluso Enzo Miccio, che in risposta al post ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza da parte di amici e fan.

Enzo Miccio e l'amore per Laurent raccontato a Verissimo nel 2022

"È una storia importante, molto complicata perché non viviamo nella stessa città perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza, bisogna volerlo e usare intelligenza", raccontava Enzo Miccio, proprio a proposito della sua storia d'amore con Laurent Miralles, durante un'intervista rilasciata a Verissimo nel gennaio 2022. All'epoca la coppia era ancora unita e, pur ammettendo di non pensare al matrimonio, non aveva nascosto il desiderio di un figlio: "Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse".