Enzo Iacchetti, il ricordo di Maurizio Costanzo: "Con lui mi giocai la mia ultima chance"

Enzo Iacchetti ricorda a Verissimo Maurizio Costanzo, scomparso a febbraio del 2023. Dopo una lunga gavetta, Enzo Iacchetti infatti ha iniziato a lavorare stabilmente in tv negli anni '90 al Maurizio Costanzo Show.

"Quello per Maurizio Costanzo era il mio ultimo provino. Ci provavo da tanti anni a fare carriera in tv ed era arrivata ora di smettere. È stata la mia ultima chance", ricorda il conduttore.

In realtà quel provino non andò bene: "Mi scartarono e pensavo di mollare. Tornai a casa deciso. Dopo qualche settimana però mi richiamarono perché un'altra persona aveva visionato, per caso, il materiale che avevo lasciato lì". È nato così il personaggio di Enzino: "Maurizio mi ha adorato da subito e se gli piacevi poi era lui a sfondare per te le porte".

Dopo 30 anni di amicizia e collaborazioni, Enzo Iacchetti non si rassegna alla scomparsa di Maurizio Costanzo: "Per me è come se fosse vivo. Sembra che ci sia ancora, lui per me c'è ancora".