Enrico Brignano, addio alla mamma Anna: "Ora puoi volare in alto"

Enrico Brignano ricorda sui social la mamma Anna, scomparsa a 89 anni il 24 marzo. L'attore condivide sui social alcune foto ricordo dell'amata madre, accompagnate da una toccante didascalia: "Ciao mamma… ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito… vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto".

Enrico Brignano ha annunciato in lacrime la morte della madre sul palco del Teatro Metropolitan di Catania, alla fine del suo spettacolo I 7 re di Roma in programma proprio il 24 marzo. "Stamattina è morta mia madre, Anna - ha detto l'attore nel chiedere al pubblico un minuto di silenzio - Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo".