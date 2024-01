Emmy 2024, i vincitori e i look sul red carpet

I vincitori e i look sul red carpet della 75esima edizione degli Emmy Awards: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco presenti per l'Italia

Lunedì 15 gennaio si è tenuta la 75esima edizione degli Emmy Awards 2024. Inizialmente, la cerimonia doveva svolgersi lo scorso settembre, ma è stata spostata per via dello sciopero degli attori.

Succession e The Bear sono i grandi vincitori degli Emmy 2024, e conquistano sei statuette a testa tra cui miglior serie drammatica e miglior serie comica. Beef vince come miglior miniserie insieme ai suoi due protagonisti interpretati da Ali Wong e Steven Yeun.

L'Italia è stata rappresentata da due interpreti molto amate a livello internazionale come Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe candidate per The White Lotus.

Molte star della tv hanno scelto abiti neri ed eleganti per il red carpet come Ayo Edebiri, Pedro Pascal e Sabrina Impacciatore mentre Jenna Ortega ha preferito un abito floreale di Christian Dior Haute Couture.

Smoking Giorgio Armani con giacca bianca e pantalone scuro per Jeremy Allen White, uno dei grandi vincitori della serata.