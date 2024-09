A quasi due anni dalla scomparsa del padre Rosario, Emma Marrone lo ricorda con un post su Instagram. La cantante, che ha perso il papà a settembre 2022 dopo una battaglia contro la leucemia, ha condiviso due fotografie e una toccante dedica, esprimendo il profondo dolore che continua a vivere ogni giorno.

"Voglio ricordarti oggi papà, non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno", scrive Emma. "Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno".

Emma racconta poi il legame speciale che aveva con il padre, con il quale condivideva la passione per la musica. In una delle foto postate, infatti, si vede la cantante accanto a Rosario, mentre tiene un microfono e canta, mentre lui suona la chitarra sorridendo.

Nella seconda immagine, Rosario è ritratto mentre guida una barca. "Ti amo Ros", continua Emma nella sua dedica. "Le notti in cui piangevi accanto a me, io conservavo le tue lacrime". Il messaggio si conclude con la promessa di continuare a salire sul palco, come avrebbe voluto suo padre: "L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate".