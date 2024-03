Emma Bonino, dall'aborto all'affido di Aurora e Rugiada che la chiamavano mamma

Emma Bonino ripercorre a Verissimo la sua storia: "Non ho mai avuto dubbi di voler abortire: un figlio è per sempre e io per sempre non me lo so dire". La politica e attivista ha poi cresciuto due bambine in affido: "Staccarmi da loro è stato terribile"

Emma Bonino, che ha lottato per l'approvazione della legge sull'aborto nel 1978, ripercorre a Verissimo la sua storia. La politica e attivista ricorda quando si autoaccusò nel 1975 per aver abortito. Gesto che diede inizio alla sua attività politica.

"Non ho mai avuto dubbi di voler abortire. Non volevo quel bambino e non ho avuto figli neanche dopo: un figlio è per sempre e io per sempre non me lo so dire", afferma Emma Bonino.

La politica e attivista ha però cresciuto due bambine che aveva preso in affido: "Aurora e Rugiada erano figlie di due donne che avrebbero voluto abortire, ma che non erano riuscite a farlo. Siccome mi ero particolarmente affezionata a queste due donne, ho tenuto con me le loro bambine quando sono nate".

Dopo qualche anno sia Aurora che Rugiada hanno però lasciato la casa di Emma Bonino: "I nonni di Rugiada sono venuti a riprenderla così come i genitori di Aurora". Aurora e Rugiada chiamavano Emma Bonino mamma: "L'hanno fatto in modo naturale e io ero contenta".

Per la politica il distacco da Aurora e Rugiada è stato molto doloroso: "È stato terribile. Da una casa rumorosa e piena mi sono ritrovata in una casa silenziosa e vuota. Non l'ho sopportato e ho cambiato casa".