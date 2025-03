Emanuela Folliero, la foto con il figlio Andrea

Emanuela Folliero, 60 anni, condivide sui social una dolce foto insieme al figlio Andrea, avuto nel 2008 con l'ex marito Enrico Mellano. "Chiudi gli occhi, ascolti il battito del cuore... e sai che lì sei sempre felice. Andrea, sei il mio abbraccio più bello, la mia storia più vera", è la tenera didascalia a corredo dello scatto.

Emanuela Folliero presenta il figlio Andrea a Verissimo: "L'ho avuto a 43 anni"

Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva presentato il figlio Andrea, 17 anni, e lui aveva spiegato: "Con la mamma ho un bellissimo rapporto, è come se fosse la mia migliore amica. Secondo me lei è perfetta perché mi spiega come vanno le cose poi sono io che decido se fare così o meno".

Sempre a Verissimo, la conduttrice aveva parlato della maternità. "Sono diventata mamma a 43 anni. Non erano questi i miei progetti. Io volevo essere indipendente, fare una famiglia, dei figli. Poi, tra una cosa e l'altra, è andata diversamente", aveva raccontato lei in quell'occasione.