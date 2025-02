Emanuela Folliero durante la festa per i suo i 60 anni

Emanuela Folliero condivide sui social un carosello di fotografie e video della sua festa di compleanno. Il 7 febbraio 2025 la conduttrice ha infatti compiuto 60 anni e ha festeggiato con le persone care tra balli, risate e un'ironica torta decorata con la scritta: "I miei primi 60 anni (trattabili)".

"Sessss anni e non sentirli… o meglio, sentirli solo sulla pista da ballo. Ho festeggiato questo traguardo a ritmo di liscio, tra amici, sorrisi e passi (più o meno) perfetti. I miei primi 60 anni? Trattabili, ovviamente. Grazie a tutti per questa serata indimenticabile", è la didascalia che accompagna le immagini della festa.

Emanuela Folliero e il figlio Andrea ospiti a Verissimo

Emanuela Folliero è stata sposata fino al 2009 con Enrico Mellano, con cui ha avuto nel 2008 il figlio Andrea. L' 8 febbraio 2025 (il giorno dopo il suo compleanno) è stata ospite a Verissimo insieme ad Andrea, che ha dedicato alla madre dolci parole: "Ti voglio tantissimo bene, per me sei il mondo. Abbiamo un rapporto che va oltre mamma e figlio, magari non sono quel tipo di ragazzo che viene subito a raccontarti le cose, però ogni tanto ti racconto quello che vivo. Trovo molta confidenza con te e ti reputo come una migliore amica".

A Verissimo la conduttrice ha parlato anche del traguardo dei 60 anni. "Mi sento 6 meno meno anni, come a scuola", ha scherzato lei, "Mi piace festeggiare con le persone a me vicine. Sei un po' costretto a fare dei bilanci perché te lo fanno notare, in realtà il bilancio è che fino ad adesso, tra alti e bassi, grazie a Dio va tutto bene".