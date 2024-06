Elodie, i dolci momenti con Andrea Iannone: "L'amore"

Elodie ha condiviso sui social alcuni dolci momenti al mare con il fidanzato Andrea Iannone. La coppia ha trascorso infatti il weekend in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta, di cui Elodie era damigella d'onore.

"L'amore", ha scritto su Instagram la cantante, aggiungendo un cuore a corredo degli scatti, che il motociclista ha commentato con l'immagine di un altro cuore.

Elodie e Andrea Iannone, la storia d'amore

Elodie Di Patrizi, 34 anni, e Andrea Iannone, 34 ad agosto, avevano ufficializzato la loro storia d'amore a ottobre del 2022, condividendo su Instagram la prima foto di coppia.

Di recente Elodie aveva parlato del suo rapporto con il pilota in un'intervista: "Ho bisogno di attenzioni, tantissime e Andrea me le dà. È dolce; lui comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro ed è il mio migliore amico".

A proposito di un possibile matrimonio con il motociclista, aveva aggiunto: "Non ho mai sognato l'abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l'idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto, dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia".

"Sto da Dio, come sportivo e come uomo. Ora con Elodie e la mia Ducati sono l'uomo più felice del mondo", aveva dichiarato, invece, Andrea Iannone a Repubblica.

Elodie a Verissimo: "Io e Andrea Iannone stiamo bene insieme"

Elodie aveva parlato di Andrea Iannone a Verissimo a settembre 2022: "Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando ed è una bella frequentazione".

"Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Andrea è un bravo corteggiatore", aveva detto la cantante a Silvia Toffanin.

A proposito dell'eventualità di un figlio, Elodie Di Patrizi aveva raccontato: "Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l'idea della famiglia".