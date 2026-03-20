Elodie, l'abbraccio con Roberto Bolle alla Scala di Milano

Al fianco di Elodie in questo viaggio in Sud-est asiatico anche due ballerine che aveva lavorato con lei nel tour nei palazzetti concluso a dicembre 2025: Giulia Eva Pelegatti e Franceska Nuredini.

Nel gennaio 2026, la cantante aveva condiviso diverse foto sui social durante una vacanza in Thailandia dove aveva trascorso dei giorni di relax e divertimento insieme ad alcune amiche.

Dopo un anno che l'ha vista molto impegnata con il suo tour in giro per l'Italia, Elodie ha deciso di ritagliarsi del tempo per se stessa e per pensare alla sua nuova musica.

La cantante si trova alla Scala di Milano dove ha assistito al balletto del Trittico McGregor/Maillot/Naharin con protagonista Roberto Bolle. Dopo aver condiviso alcuni scatti dello spettacolo, Elodie è corsa ad abbracciare il ballerino: nello scatto social, vediamo i due sorridenti mentre guardano in camera.

Elodie e Franceska Nuredini

Durante l'ultima data della tournée, Elodie aveva annunciato in lacrime lo stop ai concerti fino al 2027: "Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata".