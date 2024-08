Elettra Lamborghini, i dolci scatti con il marito Afrojack sul Lago di Como

Elettra Lamborghini ha condiviso sui social alcuni romantici momenti sul Lago di Como con il marito Afrojack - pseudonimo di Nick van de Wall - e la loro cagnolina Lea.

"Lago di Como", ha scritto la cantante, aggiungendo due cuori a una gallery di foto, tra le quali uno scatto di bacio con il produttore discografico, che ha commentato con tanti cuori e una dolce dedica alla moglie: "Per tutta la vita".

Elettra Lamborghini e l'amore per Afrojack a Verissimo: "Sono innamoratissima di Nick"

Ospite a Verissimo, Elettra Lamborghini, 30 anni, aveva parlato dell'amore per Nick van de Wall,37 a settembre: "Sono innamoratissima di Nick e lui è molto dolce con me. Ogni anno tra di noi va sempre meglio e sono molto felice".

"A settembre saranno sei anni che stiamo insieme e abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non litighiamo mai, ho trovato la mia metà, amo anche i suoi difetti. Io non sono gelosa perché non me ne dà modo, lui sì, ma è una gelosia sana, ed è questa la cosa bella. Io mi fido tantissimo di lui e lui si fida di me. Do molto peso al matrimonio e mi piace molto la famiglia, ci tengo", aveva raccontato la cantante.

Elettra Lamborghini aveva parlato anche dell'eventualità di diventare mamma: "Sicuramente mi piacerebbe diventare mamma in futuro, ci ho pensato, ma penso che vorrei fare ancora tante cose prima. Ho tanti sogni, non che con un figlio non possa realizzarli, ma per come sono fatta io vorrei essere la mamma migliore del mondo e rendere la vita a mio figlio più semplice possibile".

La cantante aveva dichiarato di non escludere di intraprendere la via dell'adozione: "Sento una forte vocazione per l'adozione. Ci ho riflettuto molto e per me sarebbe uguale avere un figlio mio o adottare un bambino nato in una situazione sfortunata. Non è una decisione facile, ma Nick mi ama e mi appoggerebbe", aveva detto Elettra Lamborghini.