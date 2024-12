Eleonora Giorgi: "Ho rischiato di morire, sono stata ricoverata in ospedale"

Circondata dall'amore della sua famiglia, Eleonora Giorgi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas. "Sono stata ricoverata in ospedale dopo un picco glicemico", afferma l'attrice, 71 anni, a Verissimo.

"La mamma ci ha fatto prendere uno spavento, ha l'abitudine di mangiare troppi zuccheri che non le hanno fatto bene", aggiunge Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi.

"Ho mangiato quattro etti di mango alle due di notte, quindi ho avuto 500 di glicemia. Potevo morire", spiega l'attrice. Andrea aggiunge però una precisazione: "Questo problema non è legato al progredire della malattia, ma è stata una conseguenza dell'intervento al pancreas". Oggi Eleonora Giorgi sta meglio: "Adesso sono a casa e continuo a lottare".

L'attrice è pronta a festeggiare il Natale con la sua famiglia: "Questo Natale a Roma tutti insieme è un dono delle mie nuore che hanno rimandato viaggi per stare con me. Arriverà anche la famiglia di Clizia Incorvaia (moglie di Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora Giorgi ndr) e verrà anche Massimo Ciavarro da Lampedusa (ex marito dell'attrice e papà di Paolo ndr).