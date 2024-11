Eleonora Giorgi parla della malattia: "Il tumore continua a crescere"

Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo insieme al figlio Andrea, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi di tumore al pancreas, il successivo intervento e la scoperta delle metastasi: "Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che è quasi esaurita, il tumore continua a crescere, seppure in una percentuale non devastante".

L'attrice, 71 anni, riesce però a non perdere la sua positività: "Il responso è duro, ma io continuo a lottare, ad avere fiducia".

Parlando della malattia della mamma, Andrea Rizzoli spiega: "La realtà, a volte, si vorrebbe che fosse diversa, ma bisogna accettarla così com'è. Stiamo lottando da un anno, le terapie sono quasi finite. La cura sta diventando faticosa quasi quanto la malattia".

In futuro non si esclude che Eleonora Giorgi possa intraprendere un percorso di cura sperimentale: "Siamo in un momento in cui bisogna che mamma stia meglio e si disintossichi dagli effetti della chemioterapia per capire quali cure si possono intraprendere".