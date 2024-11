Eleonora Cecere spiega l'uscita dal Grande Fratello: "Ho scelto la famiglia"

Eleonora Cecere parla a Verissimo della decisione di lasciare il Grande Fratello: "Ho scelto la famiglia perché la famiglia viene prima di tutto. Il nostro lavoro è molto importante, ma quando i figli hanno bisogno di noi dobbiamo correre. Mi sono sentita di fare questa scelta".

Mamma di Karole, 12 anni, e di Marlene, 10 anni - avute insieme al marito Luigi Galdiero - Eleonora Cecere aggiunge: "Siamo una famiglia molto unita. Le nostre figlie sono felici di quello che facciamo, però non avevano mai vissuto un distacco simile. È stato un distacco forte. Adesso stanno rientrando piano piano nella normalità, anche a scuola dove ci sono stati dei problemini".

La showgirl e attrice risponde anche alle critiche sui social dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello: "Sono state dette cose brutte che hanno ferito me e mio marito che è stato definito maschilista, padre padrone, ma non è assolutamente così. A casa ci dividiamo tutti i compiti, siamo complici in tutto, non mi avrebbe mai portata via da un mio sogno se non fosse stato per il bene delle nostre figlie".