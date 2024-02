Elena Barolo operata all’addome: “Mi hanno tolto otto fibromi”

Elena Barolo è stata operata all'addome. L'ex Velina ha condiviso sui social alcune foto dall'ospedale per parlare del suo problema di salute.

Elena Barolo è stata ricoverata in ospedale il 26 gennaio per quattro giorni per un intervento programmato all'addome, "un po' come Kate Middleton", ha scherzato l'ex Velina.

"Sono entrata in sala operatoria alle 7.30 e alle 12 - a me sembrava fosse passato un secondo - mi sono ritrovata in sala risveglio e dopo in camera. Con otto miomi uterini in meno - che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di cinque mesi - e con un taglio di circa 10 centimetri e 40 punti", ha raccontato Elena Barolo, che ha quindi subito un intervento di asportazione di fibromi uterini.

Come è spigato sul sito del San Raffaele - ospedale in cui è stata operata Elena Barolo - "i miomi uterini sono detti anche leiomioma o fibroma, e sono lesioni uterine benigne che colpiscono molto frequentemente la popolazione femminile in età fertile. Spesso asintomatici, a volte, però, possono essere causa di disturbi e incidere sulla fertilità della donna e sulla sua vita, e quindi necessitare di essere rimossi".

Al fianco dell'ex Velina è sempre stata sua mamma "notte e giorno". Ora Elena Barolo è a casa in convalescenza: "Morale della favola: prendete tutto con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio. Ecco qui la mia bella panciera da nonnina".