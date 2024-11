Edoardo Vianello ricorda la figlia Susanna: "Non ho voluto vederla nei suoi ultimi giorni"

Edoardo Vianello affronta a Verissimo uno degli argomenti più dolorosi, quello della morte della figlia Susanna - nata dall'unione con l'ex moglie Wilma Goich -, scomparsa a soli 49 anni nel 2020.

"È stato un momento molto doloroso che nemmeno io so come sono riuscito a superarlo perché non l'ho mai manifestato - racconta il cantautore - non l'ho mai voluto condividere con gli altri perché non credo che un dolore come questo possa essere capito da altre persone. Me lo sono tenuto dentro, mi sono disperato nel momento in cui mi hanno detto che non c'era più niente da fare".

"Ce l'avevo un po' con me perché pensavo di non aver donato una buona vita a mia figlia e ce l'avevo con mia figlia perché mi stava lasciando", confida Edoardo Vianello a Silvia Toffanin. "Non sono riuscito a vederla gli ultimi giorni perché non ho voluto. Non sarei stato capace di gestire questo incontro. Sapevo che era ben protetta da Wilma, da Gianlorenzo, mio nipote, e quindi ho affidato a loro queste ultime ore. Non sono pentito, è stata una scelta che ho fatto per potermela ricordare sempre allegra, sempre determinata, sempre attiva".