Ed Sheeran e la scelta di non avere un cellulare

"Non ho più un cellulare perché ho preferito dare spazio alle conversazione reali", ha spiegato il cantante in un'intervista

Ed Sheeran ha raccontato di non usare più da alcuni anni il cellulare.

Intervistato da Jake Shane nel suo podcast Therapuss with Jake Shane, il cantautore di 33 anni ha dichiarato: "Posso darti la mia e-mail perché non ho un numero di telefono. Ho un dispositivo che uso per lavoro ma non ha le funzionalità di un cellulare".

"Ero costantemente in contatto con tantissime persone che di continuo mi inviavano messaggi", ha raccontato Ed Sheeran, motivando la sua scelta con il fatto di aver raccolto sul suo cellulare dall'età di 15 anni moltissimi numeri e di aver preferito lasciare spazio alle conversazioni di persona piuttosto che a quelle virtuali.

"Mi sono liberato del cellulare per comprare un iPad perché stavo perdendo le interazioni reali. Ho spostato tutto sulle e-mail alle quali rispondo solo una volta a settimana. Nessuno si aspetta che tu risponda immediatamente alle e-mail, a differenza di WhatsApp... lì le persone ci rimangono male o si fanno domande se visualizzi il messaggio e non rispondi", ha spiegato il cantante.

"È proprio quando non sono impegnato che penso a una bella strofa o a una melodia per una canzone o a qualche nuovo progetto. Quando ero sempre connesso non ho mai prodotto nulla di creativo", ha raccontato Ed Sheeran, che di recente si è esibito in Italia in due concerti al Lucca Summer Festival.

"Se sei rintracciabile con il cellulare, tutti si aspettano che tu risponda e se non lo fai sei un maleducato, ma può capitare di non essere nello stato mentale per farlo o di essere occupato. Poi rispondi e loro ti inviano un altro messaggio e di colpo ti trovi a dover gestire tantissime conversazioni", ha aggiunto il cantante.