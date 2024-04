Drusilla Foer torna a casa dopo il ricovero in ospedale: “Stavo per lasciarci le penne”

Drusilla Foer torna a casa dopo il ricovero in ospedale. "Eccomi, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me", dice in un video pubblicato sui social.

"È stata un'esperienza importante, stavo per lasciarci le penne. Anzi, le piume - afferma l'attrice, 56 anni, che tornerà sul palco a settembre - Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo. Quindi fare le cose con calma, con i miei tempi, che p***e. Ho veramente dovuto rimandare la tournée, tutte quelle date sarebbero state un grosso pericolo. Ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia".

Infine Drusilla Foer ringrazia i fan per la vicinanza e i medici e gli infermieri per le cure: "Vorrei ringraziare tutti voi, ho sentito tante anime mandarmi dei pensieri buoni. I pensieri vanno a giro e mandarne dei buoni funziona. Grazie infinitamente. Grazie anche ai medici, agli infermieri, al personale sanitario per il bene che ho ricevuto, mi avete proprio salvata, accolta e accudita".

A febbraio Drusilla Foer - personaggio nato dalla mente di Gianluca Gori - aveva pubblicato un video ironico dall'ospedale, annunciando di avere una polmonite bilaterale.

