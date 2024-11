Diletta Leotta: "La bellezza è un limite, ma ti sprona anche a fare meglio"

Insieme a Ludovica Frasca - prima eliminata del reality La Talpa - Diletta Leotta parla a Verissimo del suo rapporto con la bellezza e di quanto possa essere limitante nel mondo del lavoro. "A volte la bellezza può essere un limite - spiega la conduttrice a Silvia Toffanin - ma è anche un modo per fare meglio, ti spinge a dare non il 100, ma anche il 101, il 1000 se serve. Almeno io l'ho sempre vissuta così, in tutte le cose che ho fatto".

Diletta Leotta continua: "Cerco di essere preparata al massimo, in modo che possano parlare di qualsiasi cosa tranne del fatto che non sia preparata. Forse cerco anche troppo la perfezione, certe volte dovrei dire "sai che c'è? va bene lo stesso".