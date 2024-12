Demet Özdemir vince il premio come attrice dell'anno ai Diafa di Dubai

Su Instagram, l'attrice turca di My home my destiny ha condiviso una storia con il premio

Demet Özdemir, 32 anni, ha vinto il premio come migliore attrice dell'anno ai Diafa di Dubai, un festival annuale che celebra persone illustri da tutto il mondo che si sono distinte per i loro meriti.

In una storia Instagram, l'attrice turca protagonista di My Home My Destiny mostra ai suoi follower il premio ricevuto nella categoria migliore attrice internazionale.

Durante la cerimonia che si svolge annualmente a Dubai dal 2017, Demet ha sfoggiato uno splendido abito rosso che ha mostrato sui suoi social.

Tra le attrici turche più conosciute in Italia, Demet Özdemir ha recitato nel 2014 ne La ragazza e l’ufficiale e ha raggiunto la notorietà internazionale con il ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, accanto a Can Yaman.

Nel 2019 si è unita al cast della serie My Home My Destiny in cui interpreta la protagonista Zeynep.