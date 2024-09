Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis: "Pesavo 104 kg"

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, racconta per la prima volta un momento molto difficile della sua adolescenza.

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Davide Bonolis condivide i suoi passati problemi di peso mostrando anche un video e alcune foto.

"Sapete tutti che io di post non ne faccio mai, ma in questo periodo io e la mia psicologa stiamo attraversando e ripercorrendo dolori, traumi e disagi che hanno fatto nascere in me ansie, preoccupazioni e altro", scrive Davide che oggi gioca come calciatore nel Siena, "Oggi abbiamo curato il mio momento peggiore, quello che ha portato in me più problemi, quello della mononucleosi che mi ha portato a prendere peso. Fino all'età di 11 anni ero un ragazzo tranquillo, sicuro di sé e sereno in tutto, poi alla notizia della malattia mi sono dovuto allontanare dal campo di calcio per ben 6 mesi e da lì ho iniziato a prendere peso".

Davide Bonolis ripercorre gli anni più difficili che l'hanno portato a isolarsi dagli altri: "Ho iniziato a chiudermi in me ed allontanarmi da tutto quello che potesse essere contatti con altre persone, per la enorme paura di essere giudicato e deriso. Da lì in poi la situazione è degenerata. Ho iniziato a trovare lo sfogo e la serenità di tutto questo nel cibo, insomma ero felice solamente mentre mangiavo".

Il calciatore racconta anche il ruolo importante che ha avuto suo nonno in questo percorso: "Mio nonno è stato l'uomo che lottò per tutta la vita per farmi mangiare bene, per aiutarmi a dimagrire. Sette giorni dopo la sua morte andai in camera dei miei e decisi di pesarmi. Ero arrivato a 104 kg, da lì la mia mente cambiò. Qui inizia il mio percorso, il percorso più duro".

Tra i molti commenti al post Instagram, anche Sonia Bruganelli scrive al figlio: "Io e papà siamo fieri di te".