Dave Grohl di nuovo papà: “La mia bimba è nata fuori dal matrimonio"

"Farò di tutto per riconquistare la fiducia della mia famiglia", il frontman dei Foo Fighters annuncia sui social di essere diventato papà di una bambina, nata fuori dal suo matrimonio

Dave Grohl è diventato di nuovo papà. Il frontman dei Foo Fighters, 55 anni, ha annunciato sui social la nascita della figlia, nata fuori dal suo matrimonio con Jordyn Blum.

"Di recente, sono diventato padre di una bambina nata fuori dal mio matrimonio. Sarò per lei un padre presente e amorevole", ha scritto il cantautore sui social. E ha aggiunto: "Amo mia moglie e le mie figlie, e sto facendo tutto ciò che posso per riguadagnarmi la loro fiducia e per ottenere il loro perdono".

Infine Dave Grohl ha chiesto rispetto per "tutti i bambini coinvolti". "Stiamo andando avanti insieme", ha concluso l'ex batterista dei Nirvana.

Dave Grohl è legato a Jordyn Blum, modella e produttrice tv, dal 2001. Si sono sposati nel 2003 e hanno avuto tre figlie: Violet (2006), Harper (2009) e Ophelia (2014).