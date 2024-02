Dario Argento, il messaggio per le figlie Asia e Fiore: "Sono orgoglioso di loro"

A Verissimo un videomessaggio di Dario Argento per le figlie: "Fiore è più dolce. Asia più robusta, se ti metti contro di lei non la scampi facilmente"

Dario Argento ha dedicato dolci parole alle figlie Asia e Fiore Argento, ospiti a Verissimo.

Fiore Argento è nata nel 1970 dal matrimonio di Dario Argento con Marisa Casale. Asia invece è nata nel 1975 dall'unione del regista con Daria Nicolodi.

Della nascita delle figlie, Dario Argento, 83 anni, dice: "Sono state due emozioni diverse. La prima volta è stato sorprendente, ero molto commosso. La seconda ero pronto, le ho detto: Benvenuta tra noi". Ad Asia e Fiore, il regista ha trasmesso la passione per il cinema e la recitazione: "Venivano spesso sul set. Dopo un po' sapevano tutto".

Delle figlie oggi, Dario Argento dice: "Fiore è più dolce. Asia più robusta, se ti metti contro di lei non la scampi facilmente [...]. Sono orgoglioso di aver avuto due figlie così forti, di cultura, di carattere, di intelligenza e così belle". Parlando del papà oggi, Asia e Fiore Argento a Verissimo affermano: "È molto dolce".

"Papà non è più in guerra con il mondo. Il nostro mestiere è molto tosto. Ha dovuto combattere per affermare la sua diversità", aggiunte Asia Argento che per molti anni ha avuto un rapporto non semplice con il papà: "Ne abbiamo parlato, gli ho chiesto scusa. Abbiamo affrontato dei periodi bui della mia vita in cui magari facevo uso di sostanze. Mi vergognavo. E lui mi ha detto: 'Erano anni che aspettavo che mi dicessi questo'. Mi sono tolta un peso".