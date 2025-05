Daniele Doria parla a Verissimo del bullismo che ha subito da bambino: "Ho avuto il coraggio e l'intelligenza di parlarne con i miei genitori. Loro mi hanno sempre protetto e non mi hanno mai fatto sentire sbagliato".

I genitori di Daniele hanno sempre sostenuto anche la sua passione per la danza: "Hanno fatto una marea di sacrifici. A 14 anni mi sono trasferito a Roma da solo, ma loro mi sono sempre stati vicini, non mi hanno mai lasciato solo".

Daniele è legatissimo anche ai suoi fratelli e ha dedicato al maggiore la vittoria ad Amici. "È stato mio fratello Rosario a iscrivermi, io non ci credevo tanto, pensavo di non essere adatto a quel mondo. Condividere questo sogno con lui ha reso la mia vittoria ancora più emozionante", dice il ballerino che ha riabbracciato a Verissimo il fratello Rosario, che ha detto: "Sono super orgoglioso di lui. Mi ha regalato delle emozioni uniche in questo percorso".