Damiano Carrara

Ha fatto conoscere la sua passione per i dolci in tutto il mondo e oggi sta vivendo la gioia di essere papà: il pastry chef Damiano Carrara sarà ospite sabato 12 aprile a Verissimo. Nato a Lucca nel 1985, Damiano Carrara ha iniziato a lavorare come metalmeccanico e ha poi capito che la sua passione era la cucina, in particolare la pasticceria. Una passione che l'ha portato ad aprire due negozi in California. Ha svolto diverse esperienze in televisione, partecipando a programmi come Spring Baking Championship e Food Network Star. È stato poi giudice del talent show Bake Off Italia - Dolci in forno su Real Time.

Nel 2018 ha fatto ritorno in Italia e ha presentato con Katia Follesa la trasmissione Cake Star - Pasticcerie in sfida. Sempre nel 2018 ha pubblicato il libro Nella vita tutto è possibile. Dal 2023 è nel cast di È sempre mezzogiorno. Nel 2024, in coppia con il fratello Massimiliano, ha vinto l'undicesima edizione di Pechino Express.