Ivano Michetti parla dell'ictus: "Mi ha salvato la vita mia moglie"

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna nel 2021 è stato colpito da un ictus: "Sono stato ricoverato in ospedale tre mesi di cui quasi un mese in coma"

Ivano Michetti - ospite a Verissimo insieme agli altri componenti dei Cugini di Campagna: Silvano Michetti, Nicolino Luciani e Tiziano Leonardi - racconta il difficile momento che ha vissuto nel 2021 quando ha rischiato la vita perché colpito da un ictus.

"Ho avuto un ictus nel sonno, quando nemmeno te ne accorgi", racconta Ivano. A salvargli la vita è stata sua moglie: "Mia moglie si è accorta che c'era qualcosa che non andava. Mi ha chiamato e io le ho blaterato qualcosa. Lei ha capito e ha chiamato i soccorsi: mi ha salvato la vita perché se fossi stato altri dieci minuti in quella situazione oggi non sarei qui".

Ivano Michetti è stato ricoverato in ospedale per tre mesi: "Mi hanno operato subito. Poi sono stato quasi un mese in coma e altri due mesi a causa della paresi della parte sinistra del corpo".

Suo fratello Silvano di quel periodo ricorda: "Quando sono andato a trovarlo in ospedale, gli ho preso la mano e me l'ha stretta. È stato un momento forte. Non è stato facile. Essendo un gemello, sentivo ancora di più il peso della situazione".