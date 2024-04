Cristiano Malgioglio ha un nuovo fidanzato turco: "Sono nella fase dello splendore"

Cristiano Malgioglio rivela a Verissimo di avere un nuovo fidanzato turco di nome Onur. Il giudice di Amici, però, ci tiene a mantenere la relazione privata, almeno per il momento: "Quando racconto queste storie poi finiscono, quindi non dico più niente. Quando sarà il momento, verrò ospite da te", dice a Silvia Toffanin, poi aggiunge: "Sono nella fase dello splendore".

Per Malgioglio è anche un'occasione per raccontare come vive la sua vita sentimentale: "Le mie storie d'amore sono come le stagioni: ho un innamoramento autunnale, quando cadono le foglie e sono tutto romantico; poi ho l'innamoramento della primavera, ma quello mi fa venire il prurito; poi ho l'innamoramento invernale, bellissimo, con l'abbraccio che riscalda; infine ho l'innamoramento estivo, con la smania di vacanze e di ridere".

Nonostante il fidanzato, però, Cristiano Malgioglio non conosce la lingua turca: "Comunichiamo con l'aiuto di un traduttore", spiega il cantautore.