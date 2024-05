Cristiano Malgioglio: "Quando balla Emanuel Lo non capisco più nulla"

Il giudice di Amici parla a Verissimo della sua ammirazione per l'insegnante e ballerino

Cristiano Malgioglio parla a Verissimo della sua ammirazione per Emanuel Lo: "Lo amo alla follia, quando balla non capisco più niente. Ha una sensualità che altri non hanno".

Alla fine dell'intervista, Cristiano Malgioglio si rivolge anche alla compagna di Emanuel Lo, la cantante Giorgia: "Devo dirti che hai un uomo pazzesco".

Parlando di Cristiano Malgioglio, Emanuel Lo invece dice: "La cosa bella di Cristiano è che ti porta in delle dimensioni che non è facile trovare oggi, è uno che ha studiato e che conosce".