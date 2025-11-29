Costantino Vitagliano: "Ecco le donne più importanti della mia vita"

Costantino Vitagliano presenta a Verissimo la figlia Ayla, di 10 anni, e l'ex compagna Elisa Mariani, che definisce "le donne più importanti della sua vita".



Riguardo alla paternità, l'ex storico tronista di Uomini e Donne dice: "Fino ai 40 anni non pensavo di diventare papà, ero troppo preso da me stesso. Non capivo quanto potesse essere importante". Costantino Vitagliano, 51 anni, ammette: "Avevo paura di diventare papà, pensavo di non essere all'altezza, credevo che non sarei stato un buon padre".

Parlando dell'ex compagno come papà, Elisa Mariani, 40 anni, dice: "È un bravo papà, presente con Ayla, gelosissimo". Costantino Vitagliano ed Elisa Mariani sono stati legati dal 2013 al 2016. Del loro rapporto oggi, dicono: "Ci sono stati alti e bassi, ma siamo riusciti a costruire qualcosa di bello e importante. Abbiamo sempre pensato che era importante essere presenti per Ayla".

