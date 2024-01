Costantino Vitagliano, l'intervista in 100 secondi

Costantino Vitagliano ha rivelato a Verissimo la sua malattia. L'ex tronista, 49 anni, è stato quasi un mese in ospedale dopo che, durante un'ecografia, gli è stata scoperta "una macchia sull'aorta addominale".

"Sono stato ricoverato nel reparto di chirurgia oncologica. Ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta perché non riuscivano a capire cosa avessi", ha spiegato Costantino, che è arrivato a pensare al peggio: "Ho pensato di morire. Mi dicevo: 'Sto per morire e non me lo vogliono dire'".

Dopo circa un mese è arrivata la diagnosi: "Ho una malattia autoimmune che mi porta ad avere questa massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all'altro".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Costantino Vitagliano a Verissimo