Clemente Russo: "Ho sposato le mie figlie"

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni raccontano a Verissimo la loro storia d'amore, iniziata nel 2005 quando si sono conosciuti in Spagna ai XV Giochi del Mediterraneo dove lui gareggiava con la Nazionale di boxe e lei con la Nazionale di judo.

Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono sposati nel 2008 e nel 2017 si sono sposati di nuovo a Napoli, includendo le loro tre figlie: Rosy (2011) e le gemelle Jane e Janet (2013).

"Quando ho smesso di giocare per la prima volta e sono tornato finalmente a casa, dopo tanti anni di viaggi, abbiamo voluto rinnovare le promesse per segnare l'inizio della vita matrimoniale che finora non avevamo mai vissuto", racconta il campione. E aggiunge: "Al nostro secondo matrimonio, le nostre figlie non erano delle semplici damigelle, ma è come se fossero state anche loro le mie mogli". "Abbiamo tutti e cinque l'anello uguale", aggiunge Laura Maddaloni.

Alla nascita delle gemelle nel 2013 la coppia ha vissuto momenti difficili a causa del parto prematuro di Laura Maddaloni: "Sono nate di sei mesi e mezzo. Sono state per mesi in terapia intensiva, soprattutto Janet che pesava 900 grammi e aveva un polmone meno sviluppato dell'altro. È stato difficile, ma nulla succede per caso, quel periodo mi ha fatto capire tanto".