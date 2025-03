L'attrice condivide una foto sui social in occasione del compleanno del papà che compie 81 anni: "Sei sempre stato al nostro fianco in tutte le avventure della vita"

Claudia Gerini festeggia il compleanno del padre

Claudia Gerini, 53 anni, festeggia l'81esimo compleanno del padre condividendo sui social un tenero scatto accompagnato dalla didascalia: "Buon compleanno a Tonino. Sei il nostro adorato supereroe! 25 marzo '44! Auguri tantissimi per i tuoi 81 anni. Sei forte e dolce e ci hai dato così tanto amore e sostengo. Sei sempre stato al nostro fianco in tutte le avventure della vita. Grazie papi".

Nata a Roma nel 1971, Claudia Gerini aveva parlato a Verissimo della sua famiglia d'origine: "Ho una sorella, Romina, che ha due anni più di me e siamo molto legate, anche se abbiamo caratteri molto diversi". Di se stessa bambina, l'attrice aveva detto: "Sono stata una brava figlia secondo me, non ho dato grossi problemi ai miei genitori, non ho fatto troppi danni, ero tranquilla".

Claudia Gerini parla a Verissimo delle sue figlie

Claudia Gerini è mamma di Rosa (2004) - nata dall'amore per l'ex marito Alessandro Enginoli - e Linda, che ha avuto nel 2009 insieme al cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione. Sempre a Verissimo, l'attrice aveva parlato delle sue figlie. "Rispetto chi decide di non avere figli, ma io grazie a loro sono proprio sbocciata anche come donna. Nel mio caso i figli mi hanno dato tanto, mi hanno fatta crescere, ho imparato tanto osservandole", aveva raccontato l'attrice in quell'occasione.

E riguardo alle sue figlie aveva aggiunto: "Le femmine sono belle critiche anche perché le sprono ad avere senso critico. Sono toste, hanno i loro caratteri ben definiti. Per me è bello dare loro un esempio di indipendenza e libertà, non solo di intenti, ma nel senso di essere padroni delle proprie decisioni".