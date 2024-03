Claudia e Alessio: "Sogniamo una famiglia"

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata negli studi di Uomini e Donne.

"Quando l'ho vista per me è stato quasi un colpo di fulmine perché sono rimasto subito colpito da lei", racconta Alessio. Claudia aggiunge: "Anche a me lui è piaciuto subito, ma volevo che fosse lui a fare il primo passo".

Nel loro percorso nel programma non sono mancate incomprensioni a causa delle quali si sono allontanati, per poi ritrovarsi più uniti che mai. "L'allontanamento ha coinciso con una pausa delle registrazioni del programma e mi sono reso conto che lei mi mancava", racconta Alessio, che in quel momento ha preso la decisione di chiedere a Claudia di lasciare il programma insieme a lui.

Oggi la coppia sta vivendo una storia a distanza tra Torino, dove abita Alessio, e Lecce, dove abita Claudia, ma sognano un futuro insieme. "Nella vita ho sempre avuto il desiderio di una famiglia, ma non siamo noi a scegliere il momento giusto. Con Claudia al mio fianco posso avere il pensiero che forse è arrivato il mio momento", afferma Alessio, 45 anni. Claudia, 40 anni, è d'accordo: "Oggi stiamo benissimo. Se continuiamo così, sogno la stessa cosa".