Il papà di Chiara Poggi: "Le intercettazioni della mamma di Andrea Sempio? Non la giudico"

Giuseppe e Rita Poggi, i genitori di Chiara Poggi, rompono il silenzio a Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin in un'intervista esclusiva riproposta anche nella prima serata di domenica 4 ottobre su Canale 5. Dopo aver chiarito la loro posizione riguardo alla colpevolezza di Alberto Stasi e aver chiesto silenzio per la loro figlia Chiara, Giuseppe e Rita Poggi rispondono a una domanda riguardo alle recenti intercettazioni in cui vengono riportate parole della madre di Andrea Sempio. "Non la giudico", afferma il papà di Chiara Poggi.

Giuseppe Poggi spiega: "Hanno intercettato anche noi, al telefono e con microchip sotto le auto. Non mi sembra giusto. Le avrei accettate 19 anni fa, ma dopo 19 anni non mi sembra giusto. Il problema non sono le intercettazioni in sé, ma il fatto che le trasmettano. Sono intercettazioni che non hanno nessun valore per le indagini. In casa mia con mia moglie e mio figlio dico quello che voglio".



Rita, la mamma di Chiara Poggi, aggiunge: "Hanno trasmesso delle intercettazioni che ci sono state tra noi e nostro figlio. Lui abita lontano e la sera ci sentiamo. Non gli chiedo solo cosa ha mangiato a pranzo, a che ora si è svegliato la mattina, soprattutto in questo periodo, a volte si parla di quello che succede, è normale. A me ha dato fastidio soprattutto che vengano trasmesse in tv e riportate sui giornali. A che pro?". "Ci siamo sentiti umiliati", ammettono i genitori di Chiara Poggi.