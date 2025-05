È stata una ballerina protagonista nella scuola di Amici24 e ora è pronta a brillare sui palcoscenici più importanti: Chiara vi aspetta a Verissimo, sabato 10 maggio alle 16.30 su Canale 5.

Chiara Bacci, 22 anni, è nata e vive a Firenze. Scopre la passione per la danza già da bambina, seguendo le orme della madre, anche lei ballerina e insegnante. A soli quindici anni entra nell'Accademia della Scala e prosegue la sua formazione girando il mondo e ballando in diverse città, da Londra a Berlino, fino a Valencia, Stoccarda e Zurigo.

Chiara Bacci si presenta ai casting di Amici24 e riesce a convincere da subito la maestra Alessandra Celentano, che decide di darle un banco e farla entrare nella scuola.

Grazie al suo talento nella danza classica e alla sua voglia di sperimentare anche altri stili di danza, riesce ad accedere alla fase serale del programma, venendo eliminata sabato 3 maggio, nel ballottaggio contro il fidanzato TrigNO.

Nel post sui social pubblicato dopo l'eliminazione, la ballerina ha condiviso le sue emozioni per l'esperienza vissuta grazie ad Amici : "Sono immensamente grata. Non riesco a racchiudere 7 mesi in poche foto e qualche parola. È stata un’esperienza unica e indimenticabile, piena di alti e bassi. Sono grata per l’opportunità che ho avuto e per le persone meravigliose che ho conosciuto e che mi hanno aiutato ad affrontare questo percorso. Sono fiera di me stessa, sono felice", ha scritto a commento di alcune foto e video, che ritraggono alcuni momenti speciali.

"Grazie a Maria, ai miei Maestri, ai miei compagni, a Pietro (vero nome di TrigNO ndr), a tutta la redazione e produzione di Amici, grazie a voi e a me. È stato come vivere in un sogno", ha concluso la ballerina.