Chef Ruben, l'amore per la fidanzata Linda: "Sogno presto una famiglia"

Ruben Bondì, noto come Chef Ruben, parla a Verissimo dell'amore per la fidanzata Linda a cui è legato da circa un anno e con cui sogna un futuro insieme. "Ho sempre avuto come obiettivo sposarmi e fare una famiglia. Vorrei una famiglia numerosa e vorrei avere dei figli da giovane infatti mi vedo sposato tra qualche anno", dice Chef Ruben, 27 anni, pensando al futuro. Per quanto riguarda la storia d'amore con Linda: "L'ho conosciuta a Milano un anno fa. Per ora stiamo vivendo una relazione a distanza, ma ci vediamo quasi tutte le settimane perché vengo spesso a Milano per lavoro". Ruben racconta anche un aneddoto sull'inizio della loro storia d'amore: "Dopo un mese che ci conoscevamo, l'ho portata a cena a casa mia. Solo che quella sera avevo un impegno, quindi appena entrati in casa, l'ho lasciata sola con mia madre e mia sorella". "È stata una grande prova che è riuscita a superare", aggiunge con ironia.