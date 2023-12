Céline Dion: "Ha perso il controllo dei muscoli"

"Mi spezza il cuore vedere i suoi sforzi. Celine è sempre stata così disciplinata". Con queste parole, Claudette Dion, sorella maggiore di Céline Dion, aggiorna sullo stato di salute della cantante di My Heart Will Go On.

Intervistata dal sito canadese 7 Jours, Claudette parla di un aggravarsi della malattia immunitaria e progressiva di cui soffre la cantante. "Ha perso il controllo dei propri muscoli", dichiara la sorella di Céline Dion.

Nel corso degli ultimi mesi, la cantante ha dovuto affrontare le conseguenze della "sindrome della persona rigida" che interessa e danneggia il sistema nervoso centrale con conseguenze sui muscoli e frequenti spasmi muscolari.

Céline Dion cancella i concerti per problemi di salute

Céline Dion, 55 anni - che si sarebbe dovuta esibire a Las Vegas in una serie di concerti nel 2021 - era stata costretta a cancellare le date a causa dei primi sintomi della sua malattia. "Céline non riesce ad alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso tanto peso. Una malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza", aveva dichiarato un parente della cantante.

"Il mio cuore è spezzato da questa situazione. Io e il mio team io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per otto mesi, e non poter salire sul palco a novembre mi rattrista tantissimo. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i miei fan che hanno pianificato di venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi sul migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile", aveva scritto la cantante su Instagram, annunciando la cancellazione delle date dei suoi concerti a Las Vegas.