Cecilia Rodriguez, il rapporto con la sorella Belen: "Qualche litigata ci scappa, ma siamo unite"

La modella e influencer parla del rapporto con sua sorella Belen Rodriguez: "Siamo due sorelle che si assomigliano molto fisicamente, ma caratterialmente siamo molto diverse"

Cecilia Rodriguez parla del rapporto con la sorella Belen Rodriguez. "Mia sorella è molto contenta di diventare zia. Lei mi ha accompagnata nel mio percorso in cui non riuscivo a rimanere incinta", afferma la modella e influencer, 35 anni, in attesa di una bambina che nascerà a metà ottobre.

Per quanto riguarda le voci che erano circolate sul loro rapporto negli scorsi mesi: "Siamo due sorelle che si assomigliano molto fisicamente, ma caratterialmente siamo molto diverse. Qualche litigata ci scappa, ma siamo una famiglia molto unita. Non siamo una famiglia morbosa, come pensano tanti, perché ognuno ha la sua vita e la sua famiglia".

Cecilia Rodriguez ha anche spiegato la sua assenza, negli ultimi mesi, di foto e video social con la sorella: "Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno".