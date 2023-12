Le cartoline di Natale 2023 dei reali

Mancano pochi giorni al giorno di Natale 2023. Le famiglie reali augurano a tutti Buone Feste con le loro tradizionali cartoline. Carlo e Camilla hanno scelto una foto scattata nella Sala del Trono di Buckingham Palace il giorno dell'incoronazione. L'anno scorso avevano posato per la prima volta come re e regina consorte nella loro prima cartolina di Natale.

William e Kate hanno realizzato un ritratto di famiglia in bianco e nero come cartolina di Natale. Lo scorso anno avevano deciso di sfoggiare un look estivo.

Harry e Meghan hanno optato per uno scatto tratto dalla cerimonia degli Invictus Games 2023, che si è svolta a settembre in Germania. Gli auguri virtuali dei duchi di Sussex contengono anche un video e sono stati inviati dalla loro società. Lo scorso anno, invece, la coppia aveva scelto uno scatto in bianco e nero tratto dal gala del Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award.

I reali di Monaco hanno scelto un ritratto di famiglia davanti all'albero di Natale, riprendendo lo stile adottato per la cartolina dello scorso anno.

I reali di Spagna hanno scelto la foto del giuramento sulla Costituzione della figlia Leonor nel giorno del 18esimo compleanno. Nel 2022, le principesse Leonor e Sofia sono state le protagoniste della cartolina di Natale. Nel video qui sopra è possibile vedere tutte le immagini scelte dai reali per le loro cartoline di Natale 2023.