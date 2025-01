Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: "La situazione è stabile"

Carolyn Smith parla a Verissimo dei suoi dieci anni di lotta contro il tumore. Era il 2015 infatti quando la ballerina e coreografa - che oggi ha 64 anni - ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo un primo periodo di trattamento, nel 2017 le era stata diagnosticata una recidiva. Nel 2022 aveva raccontato di essere stata costretta a sospendere le cure per alcuni problemi di salute. A marzo del 2023 aveva annunciato di dover ricominciare la chemioterapia a cui si sottopone ancora oggi: "Devo farla ogni tre settimane". Pochi mesi fa, ha vissuto momenti di preoccupazione: "Di solito faccio i controlli a gennaio, ma i medici hanno voluto anticiparli a novembre perché c'era qualcosa che non quadrava. Per fortuna gli esami sono andati bene: la situazione è stabile. Hanno trovato un linfonodo ai polmoni, da monitorare, ma secondo i dottori è solo un'infiammazione visto che sono soggetta a bronchiti". Una buona notizia per Carolyn Smith dopo anni difficili: "Io però sogno che mi dicano: 'È finita, sei guarita'".