Caroline Darian

Sabato 22 febbraio a Verissimo la storia di coraggio di Caroline Darian, la figlia di Gisèle Pelicot.

Caroline Darian ripercorre nel suo libro E ho smesso di chiamarti papà la sua terribile storia, segnata dal padre Dominique Pelicot che per anni ha drogato e abusato della moglie Gisèle - mamma di Caroline -, e per questo è stato condannato a 20 anni di carcere. Dominique Pelicot inoltre ha consentito a decine di estranei conosciuti in rete di abusare sessualmente della moglie mentre non era cosciente.

Gli abusi sono venuti alla luce nel 2020 quando Pelicot è stato arrestato per un reato a sfondo sessuale non correlato agli abusi sulla moglie e la polizia ha trovato, in seguito, nei suoi dispositivi elettronici migliaia di foto e video ripresi durante gli stupri alla moglie. Di quel periodo, Caroline Darian ricorda sui social: " Il 2 novembre 2020 è un lunedì. Tutto si è deciso per me in quel famoso lunedì sera. Sono le 20:25 sull’orologio del mio microonde. Il mio telefono squilla, rispondo alla chiamata perché sto cercando di contattare mia mamma da quasi due ore. Per abitudine? O per angoscia? E poi, la sentenza cade: 'Tuo padre è in custodia cautelare e non ne uscirà'. Dopo… beh, bisogna farsi forza. E farlo come si può".