Caroline Darian, l'intervista in 100 secondi

Caroline Darian ha raccontato a Verissimo la sua storia e quella di sua madre Gisèle Pelicot, partendo dal 2 novembre 2020, giorno in cui ha scoperto che suo padre Dominique Pelicot era "uno dei criminali sessuali peggiori degli ultimi dieci anni", come ha affermato la stessa Caroline. "Il 2 novembre del 2020 la mia vita si è completamente rovesciata. Mia madre mi ha chiamata e mi ha spiegato di aver passato la giornata al Commissariato di Polizia e di aver scoperto che suo marito, mio padre, abusava di lei e faceva sì che decine di estranei abusassero di lei. Il mio mondo è crollato", ha detto Caroline, che ha racchiuso la sua storia anche nel libro E ho smesso di chiamarti papà.

La stessa Caroline crede di essere stata vittima del padre: "Nel suo Pc sono state trovate foto mie in cui sono sedata. Sembra che lui non abbia risparmiato nessuna donna della nostra famiglia". Dopo quella terribile scoperta, Caroline ha avuto un crollo: "Mi sono resa conto che mio padre aveva avuto uno sguardo incestuoso su di me e probabilmente aveva fatto anche qualcosa di peggio. Avrei davvero preferito sapere quel 2 novembre che fosse morto in un incidente d'auto, che avesse avuto un decesso accidentale piuttosto che scoprire quello che abbiamo saputo dopo".

Nel video sopra, i momenti salienti del coraggioso racconto di Caroline Darian a Verissimo