Carlo Verdone, lo scatto con Alvaro Vitali: "Pierino ora"

"Pronti per girare una scena di un sogno che diventerà un incubo. Alvaro non è solo Pierino. È Fellini!", scrive l'attore e regista sui social

instagram_@carloverdone

Carlo Verdone condivide su Instagram uno scatto insieme al collega Alvaro Vitali, nelle vesti del celebre personaggio di Pierino. "Ora. Con Alvaro Vitali pronti per girare una scena di un sogno che diventerà un incubo", scrive l'attore e regista romano, nato a Roma il 17 novembre 1950, lasciando immaginare i contorni del ciak in programma. Quindi, Verdone prosegue evidenziando le qualità del collega, suo coetaneo, e citando il regista che lo scoprì sul finire degli anni Sessanta: "Alvaro non è solo Pierino. È Fellini! Cara persona e una biblioteca di aneddoti, ricordi di un cinema ormai lontano".

"Ci prepariamo alla notte", conclude con ironia Verdone, pronto a girare con Alvaro Vitali una scena già ricca di curiosità ed enormi aspettative.