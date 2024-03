Cara Delevingne, la villa dell'attrice distrutta da un incendio

L'attrice mostra sui social le immagini della sua villa, acquistata nel 2019 per più di 7 milioni di dollari, distrutta in gran parte da un incendio

La villa di Cara Delevingne è stata distrutta da un incendio. L'attrice, 31 anni, ha mostrato sui social le immagini della sua casa di Los Angeles, in gran parte bruciata.

Due persone sono rimaste ferite. Salvi invece i gatti di Cara Delevingne, che al momento dell'incendio non si trovata in casa, ma era a Londra per impegni di lavoro.

"Il mio cuore è spezzato. La vita può cambiare in un battito di ciglia. Apprezzate quello che avete", ha scritto l'attrice nelle storie su Instagram. E ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro lavoro: ci sono volute più di due ore e 94 pompieri per spegnere l'incendio.

Secondo quanto riportano diversi media, Cara Delevingne aveva acquistato la villa nel 2019 per più di 7 milioni di dollari.