Cameron Diaz e il marito Benji Madden. (Foto instagram @benjaminmadden)

Cameron Diaz è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice di 51 anni ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio con il marito Benji Madden, 45.

"Ci sentiamo benedetti ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio Cardinal Madden. È fantastico, e siamo tutti così felici! Per la sicurezza e la privacy dei bambini, non pubblicheremo alcuna foto ma lui è davvero carino", ha scritto la coppia a corredo dell'immagine di un disegno con la frase: 'Me lo ha sussurrato un uccellino'.

"Siamo così fortunati e grati. Tanto amore dalla nostra famiglia alle vostre", hanno aggiunto a corredo del post. Tra i tanti commenti con gli auguri ai neogenitori bis, che il 30 dicembre del 2019 - tramite madre surrogata - avevano accolto la primogenita Raddix, anche quello di Josh Madden, fratello di Benji, che ha aggiunto alcuni cuori. "Avete dato alla luce un altro angelo", ha scritto, invece, Katy Perry, mentre Lionel Richie ha aggiunto un cuore.

Di recente, una fonte vicina alla coppia ha parlato del desiderio di Cameron Diaz e Benji Madden di allargare la famiglia: "Speravano da sempre in un secondo figlio, perché amano essere genitori e sono fantastici", ha raccontato a People. "Per anni Cameron ha desiderato diventare mamma. Si emoziona molto quando parla della maternità e si sente più che fortunata ad avere due figli", ha aggiunto l'insider.

Cameron Diaz: "La maternità è la parte migliore della mia vita"

Cameron Diaz, a proposito della maternità, aveva detto: "Amo essere una madre. È la parte migliore della mia vita. Sono così grata e felice di esserlo, è la cosa migliore in assoluto, e mi ritengo così fortunata di poterlo fare con mio marito Benji e questo è il periodo più bello della nostra vita. È fantastico e sono così entusiasta".

"Come mamma, non riesco a immaginarmi sul set di un film che mi porta a stare lontana tante ore al giorno da mia figlia. Mi sento così fortunata a poter stare qui con lei e di essere la madre che posso essere", aveva raccontato l'attrice in uno show radiofonico.

"È una tale benedizione, mi sento privilegiata e sono veramente grata. Finora è stata davvero la parte più appagante della mia vita", aveva aggiunto Cameron Diaz, che aveva parlato anche della nascita della primogenita Raddix: "È stato pazzesco. Io e mio marito abbiamo fatto tutto da soli fin dall'inizio".