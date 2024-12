Bugo annuncia il ritiro dalla musica: "Non è una scelta sofferta"

" Non è un pesce d’aprile": ad assicurarlo è lo stesso Bugo - all'anagrafe Cristian Bugatti - che ha annunciato il ritiro dalla musica. "Non è una scelta sofferta. Lo faccio volentieri", ha detto il cantante nel corso di una conferenza stampa.

Bugo ha comunicato la data dell'ultimo concerto della sua carriera: 1 aprile 2025 all'Alcatraz di Milano. Annunciando l'evento sui social, Bugo ha aggiunto: "Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte".

"La storia ci ha insegnato a vedere come tristi gli ultimi concerti. Io, invece, voglio vedere questo ultimo concerto come il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto", ha spiegato il cantante, 51 anni, che ha iniziato la sua carriera fondando il gruppo musicale Quaxo.

Nel 2000 è uscito il suo primo album La prima gratta, a cui seguono altri nove album in studio: l'ultimo è uscito nel 2024 dal titolo Per fortuna che ci sono io. Nel 2020, Bugo ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, in coppia con Morgan con la canzone Sincero. La prima esperienza all'Ariston non è terminata nel migliore dei modi: il sodalizio tra i due artisti si è rotto proprio sul palco del Festival.

Ospite a Verissimo, Bugo aveva parlato della sua esperienza a Sanremo: "Ho voluto io Morgan al Festival con me. La canzone mi sembrava perfetta per la sua voce e lo penso tuttora. In cuor mio credevo anche di aiutarlo perché sapevo che aveva avuto dei problemi. Credevo di fare una bella cosa". Per quanto riguarda la rottura con Morgan, Bugo ha aggiunto: "È stato uno shock, faccio ancora fatica a liberarmi da quel dolore".

Nel video sotto, l'intervista di Bugo a Verissimo.